25 березня 2026, 11:35

На Черкащині жінка напала з ножем на військового ТЦК, який затримував чоловіка

25 березня 2026, 11:35
Фото з відкритих джерел
На Черкащині жінка поранила військового ножем. Також вона проколола колеса авто під час затримання чоловіка

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось, коли військові ТЦК разом із поліцією проводили перевірку на узбережжі річки. Один із чоловіків, коли помітив це, повідомив про це родичам, а потім відмовлявся надавати документи та чинив опір.

Коли військові намагались доставити чоловіка до службового авто, до них підбігла жінка. Вона завдала військовослужбовцю ножових поранень. Крім того, жінка пошкодила службовий автомобіль, проколовши колеса, що унеможливило подальше виконання завдань.

У суді обидва визнали провину. Суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. Водночас їх звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

суд Черкаська область мобілізація ТЦК
