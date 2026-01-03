09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
03 января 2026, 14:15

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны

03 января 2026, 14:15
Фото: соцсети/Дональд Трамп
Американские войска провели операцию в Венесуэле, ситуация в Каракасе остается напряженной

Об этом пишет в соцсетях президент США Дональд Трамп, передает RegioNews.

В столице Венесуэлы Каракасе зафиксирована серия взрывов и активная работа систем противовоздушной обороны. Местные жители сообщают о звуках авиации над жилыми районами и частичных перебоях с электроснабжением после ударов по военным объектам. Из-за событий в стране введено военное положение, а движение транспорта ограничено в нескольких районах.

По сообщениям ряда международных медиа, в ходе операции американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Ранее американская администрация отметила про свою информированность об ударах в Каракасе, не предоставляя подробных объяснений.

Местные источники сообщали о массовом сосредоточении бронетехники около президентского дворца и ударах по портовой инфраструктуре, а также зданию Министра обороны. Журналисты ранее отмечали, что американские наземные силы были высажены на территории Венесуэлы.

Ранее сообщалось, в столице Венесуэлы Каракасе зафиксировали резкую активность в воздушном пространстве, что привело к отмене как минимум шести авиарейсов на фоне сообщений о появлении американских вертолетов над городом.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
