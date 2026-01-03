Фото: соцсети/Дональд Трамп

Об этом пишет в соцсетях президент США Дональд Трамп, передает RegioNews.

В столице Венесуэлы Каракасе зафиксирована серия взрывов и активная работа систем противовоздушной обороны. Местные жители сообщают о звуках авиации над жилыми районами и частичных перебоях с электроснабжением после ударов по военным объектам. Из-за событий в стране введено военное положение, а движение транспорта ограничено в нескольких районах.

По сообщениям ряда международных медиа, в ходе операции американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Ранее американская администрация отметила про свою информированность об ударах в Каракасе, не предоставляя подробных объяснений.

Местные источники сообщали о массовом сосредоточении бронетехники около президентского дворца и ударах по портовой инфраструктуре, а также зданию Министра обороны. Журналисты ранее отмечали, что американские наземные силы были высажены на территории Венесуэлы.

Ранее сообщалось, в столице Венесуэлы Каракасе зафиксировали резкую активность в воздушном пространстве, что привело к отмене как минимум шести авиарейсов на фоне сообщений о появлении американских вертолетов над городом.