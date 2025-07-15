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15 июля 2025, 16:15

В Черкассах Mercedes протаранил припаркованный автомобиль и опрокинулся - пострадал 44-летний мужчина

15 июля 2025, 16:15
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фото: полиция Черкасской области
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На улице Дахновской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 44-летний мужчина

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 июля с участием двух автомобилей – Mercedes-Benz C220 и Ford Fiesta. Согласно предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованную на обочине машину.

ДТП в Черкасской областиДТП в Черкасской области

В результате столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние мужчины на данный момент выясняется. На месте работали правоохранительные органы, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и провели первичную проверку.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - речь идет о нарушении ПДД, что привело к причинению телесных повреждений средней тяжести.

Продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает все подробности и причины аварии.

Ранее сообщалось, в Самаре 15-летняя девушка ночью повлекла за собой ДТП - в салоне была 11-летняя подруга.

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