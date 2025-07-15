У Черкасах Mercedes протаранив припарковану автівку й перекинувся - постраждав 44-річний чоловік
На вулиці Дахнівській сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 44-річний чоловік
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
Інцидент трапився 14 липня за участі двох автомобілів - Mercedes-Benz C220 та Ford Fiesta. За попередніми даними поліції, водій Mercedes не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в припарковану на узбіччі машину.
Унаслідок зіткнення автомобіль Mercedes перекинувся. Водій зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований до медичного закладу. Стан чоловіка наразі з'ясовується. На місці працювали правоохоронці, які зафіксували обставини події та провели первинну перевірку.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - йдеться про порушення правил дорожнього руху, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Триває досудове розслідування. Поліція встановлює всі деталі та причини аварії.
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