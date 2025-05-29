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29 мая 2025, 14:55

Выезд из страны под прикрытием религии: в Черкасской области задержали организатора схемы переправки мужчин

29 мая 2025, 14:55
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фото: полиция
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Во избежание мобилизации и выезда за границу жительница Черкасщины "списывала" мужчин по военному учету по религиозным мотивам и обещала оформить соответствующие документы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Жительница Черкасского района зарабатывала на желающих избежать мобилизации. Для этого 33-летняя женщина придумала и реализовала необычную схему.

Фигурантка предлагала оформить фиктивное членство в одной из религиозных организаций, якобы исповедующих пацифизм. На основании этого мужчины могли официально отказываться от службы в армии, апеллируя религиозными убеждениями. В дальнейшем она обещала оформить разрешение на выезд за границу через ТЦК, утверждая, что имеет "налаженные связи" с его работниками.

По договоренности женщина брала на себя все формальности – от оформления документов и личного контакта с должностными лицами ТЦК до передачи военного билета заказчику. За это потребовала получить 5000 долларов. При этом фигурантка отмечала, что часть суммы будет передана работникам ТЦК.

Правоохранители задержали женщину сразу же после получения от очередного "клиента" денег и копий личных документов.

Злоумышленнице сообщили о подозрении. Ей грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя и его сообщника, которые зарабатывали более 3 млн грн в месяц на "уклостов".

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