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29 апреля 2025, 09:25

В Черкассах начинается возобновление газоснабжения: горожан просят быть дома

29 апреля 2025, 09:25
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фото: из открытых источников
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Во вторник, 29 апреля, с 10:00 в Черкассах стартует поэтапное возобновление подачи газа

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает RegioNews.

Он призвал всех жителей, которых это касается, призывают находиться дома и содействовать работе специалистов "Черкассыгаза".

Специалисты компании будут работать над тем, чтобы как можно быстрее и безопаснее вернуть газ в дома жителей Черкасс.

Горожанам рекомендуют быть внимательными к технике безопасности и следовать указаниям ремонтных бригад.

Напомним, российские оккупанты днем 28 апреля совершили массированую атаку на Черкассы, из-за чего в городе и ближайших населенных пунктах возникли перебои с газоснабжением.

Впоследствии глава Черкасской ОВА Игорь Табурец назвал дроновую атаку 28 апреля одной из самых масштабных для региона.

По его словам, силы ПВО уничтожили 15 БПЛА. Поврежден объект газового хозяйства. Также известно о шести пострадавших.

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