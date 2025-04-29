У Черкасах розпочинається відновлення газопостачання: містян просять бути вдома

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У вівторок, 29 квітня, з 10:00 у Черкасах стартує поетапне відновлення подачі газу

Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає RegioNews.

Він закликав усіх жителів, яких це стосується, закликають перебувати вдома та сприяти роботі спеціалістів "Черкасигазу".

Фахівці компанії працюватимуть над тим, щоб якомога швидше та безпечніше повернути газ у домівки черкасців.

Містянам рекомендують бути уважними до техніки безпеки та дотримуватися вказівок ремонтних бригад.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 28 квітня здійснили масову атаку на Черкаси, через що у місті та найближчих населених пунктах виникли перебої з газопостачанням.

Згодом очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав дронову атаку 28 квітня однією з наймасштабніших для регіону.

За його словами, сили ППО знищили 15 БпЛА. Пошкоджено об'єкт газового господарства.Також відомо про шість постраждалих.

