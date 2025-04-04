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04 апреля 2025, 22:45

В Черкассах женщина "обманула систему" и незаконно получала выплаты для переселенцев

04 апреля 2025, 22:45
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Правоохранители разоблачили женщину, которая незаконно получала соцпомощь от государства. Оказалось, она соврала в заявке в рассрочку

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

33-летняя жительница Черкасс подала электронное заявление о взятии на учет внутриперемещенного лица и заявление о предоставлении помощи на проживание внутриперемещенным лицам. В заявлении она указала ложные данные. В результате она смогла получать выплаты от государства. В общей сложности женщина незаконно получила 97 тысяч гривен из государственного бюджета.

Правоохранители отметили, что санкция ч. 1 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее разоблачили женщину, получавшую пенсию умершего родственника с оккупированной территории. Женщина имела доступ к банковской карте умершего мужа ее сестры, и получала его выплаты.

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