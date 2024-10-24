В тройном ДТП в Черкасской области погиб 73-летний мужчина

фото: полиция

Вечером 23 октября в Черкасской области произошла дорожная авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легковушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Автопроисшествие произошло возле села Самородня Черкасского района.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX во время обгона столкнулся с боковой частью двигавшегося во встречной полосе грузовика DAF. После чего, легковушку отбросило на предыдущую полосу движения, где он ударился в еще один грузовик DAF.

От удара легковой автомобиль выехал на обочину, а 73-летний водитель скончался еще до приезда медиков. 72-летнюю пассажирку легкового автомобиля госпитализировали с травмами.

Напомним, недавно в Черкасской области 32-летний водитель мопеда "Дельта" не справился с управлением и съехал в канаву. В результате падения мужчина получил травму головы и погиб на месте.