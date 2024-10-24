фото: ГСЧС

ДТП произошло 22 октября в селе Ежовцы Черновицкого района. На месте работали спасатели

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Водительница Mercedes-Benz ML не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате 42-летняя женщина оказалась заблокирована внутри авто.

Спасатели, используя специнструменты, деблокировали пострадавшую через лобовое окно и переложили на носилки, после чего передали работникам "скорой" для дальнейшей госпитализации.

Напомним, 22 октября в Ровенской области легковушка съехала в мелиоративную канаву и перевернулась. Водитель выбрался из авто, но спустя некоторое время скончался на месте.