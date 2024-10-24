В Ровенской области мотоцикл выехал на "встречную" и врезался в фургон: есть погибший и пострадавший

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Смертельная авария произошла вчера, 22 октября, на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» в селе Малушка. Водитель байка погиб на месте

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 11:45 водитель мотоцикла Delta в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Volkswagen Caddy. Установлено, что байком управлял 43-летний житель Малушки, а за рулем автомобиля находился 37-летний сарненчанин.

"В результате ДТП водитель двухколесного погиб на месте происшествия. Пассажира этого же транспортного средства с открытыми переломами ноги и руки госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба мужчины ехали на мотоцикле без шлемов. Предварительно водитель фургона был трезв. У него отняли биологические образцы.

Полиция начала досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, 22 октября в Ровенской фургон вылетел на "встречную" и врезался в автомобиль с детьми: 10-летняя девочка в реанимации.