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24 октября 2021, 18:46 949

В Чернигове нашли мужчину, который 1,5 месяца жил в квартире с мертвой женой

24 октября 2021, 18:46 949
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Фото: из открытых источников
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Один из жителей Чернигова 1,5 месяца находился в квартире вместе с умершей женой. Об этом стало известно лишь тогда, когда у соседей в квартире появился специфический запах

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на патрульную полицию Черниговской области, передает RegioNews.

По данным соседей, они вспомнили, что месяц назад в доме умерла женщина, но похоронили ли ее они не знали.

"Когда патрульные полицейские попали в квартиру и обнаружили в одной комнате труп женщины, а в другой мужчину 1954 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Он пояснил, что его жена 1960 года рождения умерла 17 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот день мужчина вместе с женой употребляли алкоголь, женщине внезапно стало плохо, она умерла у него на руках. "Скорую" мужчина не вызвал. Почему никуда не обращался и не похоронил женщину, мужчина объяснить не смог", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Черниговской области установили личности браконьеров, которые во время незаконной охоты убили лося в лесу рядом с деревней Смолянка. Один из охотников, убегая от лесничих, схватился за сердце и скончался на месте.

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