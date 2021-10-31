"Это - село. Мы всех знаем": в Черкасской области жителю разрешили проголосовать не по паспорту

Фото: oporaua.org

Во время довыборов в Верховную Раду на избирательном участке № 710207 в селе Кропивная, что в Черкасской области наблюдатели зафиксировали нарушения избирательного законодательства

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ОПОРЫ.

Наблюдатели обнародовали видео, на котором видно, как члены УИК решили предоставить избирателю бюллетень не по паспорту, а только по водительскому удостоверению. При этом они утверждали, что такая норма якобы присутствует в избирательном законодательстве.

"Это - село. Мы всех знаем", - заявила одна из них.

В ОПОРЕ напомнили, что, согласно ч. 2, 3 ст. 2 Закона "О выборах народных депутатов", основанием для получения избирательного бюллетеня является наличие паспорта, временного удостоверения гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство) или военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

Нарушение этих требований может повлечь наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.

Как сообщалось, в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на выборах 31 октября.