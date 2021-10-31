12:14  31 октября
Более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона
09:16  31 октября
На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь
13:36  31 октября
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 11:13 73

"Это - село. Мы всех знаем": в Черкасской области жителю разрешили проголосовать не по паспорту

31 октября 2021, 11:13 73
Читайте також українською мовою
Фото: oporaua.org
Читайте також
українською мовою

Во время довыборов в Верховную Раду на избирательном участке № 710207 в селе Кропивная, что в Черкасской области наблюдатели зафиксировали нарушения избирательного законодательства

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ОПОРЫ.

Наблюдатели обнародовали видео, на котором видно, как члены УИК решили предоставить избирателю бюллетень не по паспорту, а только по водительскому удостоверению. При этом они утверждали, что такая норма якобы присутствует в избирательном законодательстве.

"Это - село. Мы всех знаем", - заявила одна из них.

В ОПОРЕ напомнили, что, согласно ч. 2, 3 ст. 2 Закона "О выборах народных депутатов", основанием для получения избирательного бюллетеня является наличие паспорта, временного удостоверения гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство) или военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

Нарушение этих требований может повлечь наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.

Как сообщалось, в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на выборах 31 октября.

ОПОРА голосование избирательный участок Кандидат Черкасская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua