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В Умани зафиксировали первые нарушения: в город прибыли 23 тысячи хасидов
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06 сентября 2021, 08:49 5

В Умани зафиксировали первые нарушения: в город прибыли 23 тысячи хасидов

06 сентября 2021, 08:49 5
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Фото: flickr
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В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей. Правоохранители фиксируют первые нарушения, связанные с пребыванием паломников на территории Украины

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews.

Так, в период с 1 по 4 сентября в полицию поступило 22 сообщения о событиях с участием хасидов. В частности, зафиксирован факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего мужчины следователи изъяли два электрошокеры в виде фонарей, 12 ножей и 6 деревянных бит.

Кроме того, полицейские обнаружили гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине - уже принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство. Он получил два протокола по ст. 173 КУпАП и ст. 203 КУпАП.

В полиции подчеркнули, что ситуация в Умани и районе паломничества контролируема правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу.

Отмечается, что в районе паломничества создано 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и свыше 200 военнослужащих Нацгвардии.

Ранее сообщалось, в Умань для охраны правопорядка прибыли 800 правоохранителей для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана.

Также более 120 полицейских обеспечивают охрану в "Борисполе" во время прилета хасидов.

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