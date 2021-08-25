Иностранец в Умани устроил стрельбу и ранил мужчину
В Умани Черкасской области 33-летний гражданин Израиля устроил стрельбу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.
Это произошло 24 августа около 13:00. В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Стрелком оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, 24 августа в Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка.
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