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25 августа 2021, 13:50 281

Иностранец в Умани устроил стрельбу и ранил мужчину

25 августа 2021, 13:50 281
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Фото: Рixabay
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В Умани Черкасской области 33-летний гражданин Израиля устроил стрельбу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Это произошло 24 августа около 13:00. В результате происшествия был травмирован 38-летний уманчанин. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Стрелком оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 24 августа в Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка.

криминал стрельба Черкассы Черкасская область Умань

 
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