В Черкассах мужчина устроил стрельбу в чужом дворе

Фото: Нацполиция

В Черкассах на частную территорию проник молодой человек, достал пистолеты и начал стрелять

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Хозяйка позвонила в полицию. Правоохранители приехали на место и задержали правонарушителя.

Им оказался 20-летний парень. Молодой человек не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила парня в специализированное лечебное учреждение в городе Смила.

Напомним, недавно в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину.