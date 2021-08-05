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05 августа 2021, 11:47 328

В Черкассах мужчина устроил стрельбу в чужом дворе

05 августа 2021, 11:47 328
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Фото: Нацполиция
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В Черкассах на частную территорию проник молодой человек, достал пистолеты и начал стрелять

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Хозяйка позвонила в полицию. Правоохранители приехали на место и задержали правонарушителя.

Им оказался 20-летний парень. Молодой человек не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила парня в специализированное лечебное учреждение в городе Смила.

Напомним, недавно в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину.

криминал стрельба Черкассы криминальное дело Черкасская область

 
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