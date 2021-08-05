В Черкассах мужчина устроил стрельбу в чужом дворе
В Черкассах на частную территорию проник молодой человек, достал пистолеты и начал стрелять
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.
Хозяйка позвонила в полицию. Правоохранители приехали на место и задержали правонарушителя.
Им оказался 20-летний парень. Молодой человек не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила парня в специализированное лечебное учреждение в городе Смила.
Напомним, недавно в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину.
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