У Черкасах чоловік влаштував стрілянину в чужому подвір'ї
У Черкасах до приватної території проник молодий чоловік, дістав пістолети та почав стріляти
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.
Господарка зателефонувала в поліцію. Правоохоронці приїхали на місце та затримали правопорушника.
Ним виявився 20-річний хлопець. Молодий чоловік не зміг пояснити причини свого вчинку та перебував у психоемоційному стані. Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка доправила хлопця до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка.
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