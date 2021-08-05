08:31  05 серпня
COVID в Україні: за добу понад тисячу нових випадків зараження
12:41  05 серпня
Глава поліції Києва Крищенко подав у відставку, - ЗМІ
08:11  05 серпня
Доба в зоні ООС: окупанти 8 разів обстріляли наших бійців
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2021, 11:47 762

У Черкасах чоловік влаштував стрілянину в чужому подвір'ї

05 серпня 2021, 11:47 762
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Черкасах до приватної території проник молодий чоловік, дістав пістолети та почав стріляти

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Господарка зателефонувала в поліцію. Правоохоронці приїхали на місце та затримали правопорушника.

Ним виявився 20-річний хлопець. Молодий чоловік не зміг пояснити причини свого вчинку та перебував у психоемоційному стані. Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка доправила хлопця до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка.

кримінал стрілянина Черкаси кримінальна справа Черкаська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram