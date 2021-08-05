У Черкасах чоловік влаштував стрілянину в чужому подвір'ї

Фото: Нацполіція

У Черкасах до приватної території проник молодий чоловік, дістав пістолети та почав стріляти

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Господарка зателефонувала в поліцію. Правоохоронці приїхали на місце та затримали правопорушника.

Ним виявився 20-річний хлопець. Молодий чоловік не зміг пояснити причини свого вчинку та перебував у психоемоційному стані. Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка доправила хлопця до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка.