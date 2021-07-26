В Черкасской области проведут антитеррористические учения

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В Черкасской области с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения Службы безопасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.

"Тренировки будут проходить в максимально приближенных к реальным условиям на территории сел: Сокирно, Будище, Лозовок, Свидивок, Елизаветовка Черкасского района", - уточнили в спецслужбе.

В спецслужбе предупредили, что во время учений в отдельных районах области могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили.

Напомним, недавно на Николаевщине во время учений из танка обстреляли населенный пункт.