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26 июля 2021, 15:59 202

В Черкасской области проведут антитеррористические учения

26 июля 2021, 15:59 202
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Фото из открытых источников
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В Черкасской области с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения Службы безопасности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу регионального управления СБУ.

"Тренировки будут проходить в максимально приближенных к реальным условиям на территории сел: Сокирно, Будище, Лозовок, Свидивок, Елизаветовка Черкасского района", - уточнили в спецслужбе.

В спецслужбе предупредили, что во время учений в отдельных районах области могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили.

Напомним, недавно на Николаевщине во время учений из танка обстреляли населенный пункт.

Украина СБУ Черкассы антитеррористические учения Черкасская область

 
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