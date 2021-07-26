На Черкащині проведуть антитерористичні навчання

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У Черкаській області з 27 по 28 липня пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ.

"Тренування проходитимуть у максимально наближених до реальних умов на території сіл: Сокирне, Будище, Лозівок, Свидівок, Єлизаветівка Черкаського району", - уточнили у спецслужбі.

У спецслужбі попередили, що під час навчань в окремих районах області можуть тимчасово вводити особливий режим, зокрема, обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів. Також можуть перевіряти документи, що засвідчують особу, особисті речі, автомобілі.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині під час навчань з танка обстріляли населений пункт.