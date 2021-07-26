На Черкащині проведуть антитерористичні навчання
У Черкаській області з 27 по 28 липня пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ.
"Тренування проходитимуть у максимально наближених до реальних умов на території сіл: Сокирне, Будище, Лозівок, Свидівок, Єлизаветівка Черкаського району", - уточнили у спецслужбі.
У спецслужбі попередили, що під час навчань в окремих районах області можуть тимчасово вводити особливий режим, зокрема, обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів. Також можуть перевіряти документи, що засвідчують особу, особисті речі, автомобілі.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині під час навчань з танка обстріляли населений пункт.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"