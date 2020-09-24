Мера Черкас Бондаренка хочуть відсторонити від виконання посадових обов’язків
На сайті Черкаської міської ради зареєстрували петицію про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка від виконання його посадових обов`язків.
Про це пише RegiioNews з посиланням на сайт Черкаської міської ради.
Автором ініціативи став В’ячеслав Керей. За неповних два дні петицію підписали вже 94 особи.
Автор вимагає відсторонити Анатолія Бондаренка від виконання обов’язків міського голови, а міськраді розглянути питання про висловлення недовіри міському голові.
В`ячеслав Керей аргументував свою позицію кількома причинами.
Останній рік діяльність черкаського міського голови спрямована не на розвиток міста і підвищення добробуту його жителів, а на власне збагачення та особистий піар. Адже зарплата Анатолія Бондаренка в 2018 році становила 744 тис. 564 грн., а вже в 2019 році – 1 млн. 41 тис. 244 грн", - йдеться у петиції.
Окрім цього, на думку автора, Бондаренко та його оточення використовують громаду Черкас у власних інтересах.
Чинний міський голова і його поплічники запустили нову "страшилку", що начебто кандидат на посаду міського голови Черкас від партії "Слуга Народу" хоче розмістити в Черкасах "завод із переробки небезпечних відходів з усієї Європи і країн СНД", який шкодитиме екології міста. Проте це є лише безпідставним звинуваченням з боку чинної влади, адже подібні підприємства існують вже в багатьох країнах світу і вважаються кращим рішенням для переробки техніки, що фунціонує на основі фреону", - наголошує автор.
На думку В’ячеслава Керея, подібними заявами мер бажає відволікти увагу жителів міста від реальних проблем містян – завищених тарифів, відсутності робочих місць, корупції, неприбраних вулиць, низької якості міської медицини, небезпечної криміногенної ситуації в місті та нагнітає страхи серед населення.
Нагадаємо, відомий волонтер відмовився йти на вибори із мером Черкас Бондаренком.