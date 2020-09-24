Мера Черкас Бондаренка хочуть відсторонити від виконання посадових обов’язків

Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради

Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради

На сайті Черкаської міської ради зареєстрували петицію про відсторонення міського голови Анатолія Бондаренка від виконання його посадових обов`язків.

Про це пише RegiioNews з посиланням на сайт Черкаської міської ради.

Автором ініціативи став В’ячеслав Керей. За неповних два дні петицію підписали вже 94 особи.

Автор вимагає відсторонити Анатолія Бондаренка від виконання обов’язків міського голови, а міськраді розглянути питання про висловлення недовіри міському голові.

В`ячеслав Керей аргументував свою позицію кількома причинами.

Останній рік діяльність черкаського міського голови спрямована не на розвиток міста і підвищення добробуту його жителів, а на власне збагачення та особистий піар. Адже зарплата Анатолія Бондаренка в 2018 році становила 744 тис. 564 грн., а вже в 2019 році – 1 млн. 41 тис. 244 грн", - йдеться у петиції.

Окрім цього, на думку автора, Бондаренко та його оточення використовують громаду Черкас у власних інтересах.

Чинний міський голова і його поплічники запустили нову "страшилку", що начебто кандидат на посаду міського голови Черкас від партії "Слуга Народу" хоче розмістити в Черкасах "завод із переробки небезпечних відходів з усієї Європи і країн СНД", який шкодитиме екології міста. Проте це є лише безпідставним звинуваченням з боку чинної влади, адже подібні підприємства існують вже в багатьох країнах світу і вважаються кращим рішенням для переробки техніки, що фунціонує на основі фреону", - наголошує автор.

На думку В’ячеслава Керея, подібними заявами мер бажає відволікти увагу жителів міста від реальних проблем містян – завищених тарифів, відсутності робочих місць, корупції, неприбраних вулиць, низької якості міської медицини, небезпечної криміногенної ситуації в місті та нагнітає страхи серед населення.

Нагадаємо, відомий волонтер відмовився йти на вибори із мером Черкас Бондаренком.