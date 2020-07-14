Прибытие хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана в этом году невозможно - МИД

Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом

Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом

Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Украины решили, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным.

Об этом говорится в документе, который обнародовал мэр Умани Александр Цебрий, передает RegioNews.

Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также запрета на проведение массовых мероприятий в Украине.

"При этом прослеживаются попытки политизировать вопрос паломничества хасидов в Умань в этом году, в частности, карантинные ограничения и запреты преподносятся некоторыми организациями как пример "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны и т.д. Соответственно, существует насущная потребность выработки согласованной государственной позиции и соответственного решения об организации празднования Рош Ха-Шана иудейской общиной в этом году", - говорится в сообщении.

Поэтому высказывается просьба выработать согласованную государственную позицию и поручить Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий.

Напомним, Рош Ха-Шана - праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Рош Ха-Шана обычно приходится на конец сентября - начало октября. В этом году празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана пройдет с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на следующей неделе планирует рассмотреть необходимость продления адаптивного карантина в регионах.