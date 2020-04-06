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Александра Василенко
журналист
06 апреля 2020, 16:42 4

В Черкасской области заметили краснокнижные тюльпаны: фото

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06 апреля 2020, 16:42 4
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В пограничной с Кировоградской областью районе Черкасской области на фото зафиксировали, как цветут тюльпаны, которые занесены в "Красную книгу”
Фото:depositphotos
В пограничной с Кировоградской областью районе Черкасской области на фото зафиксировали, как цветут тюльпаны, которые занесены в "Красную книгу”

Снимки опубликовал на личной Facebook-странице заведующий кафедрой биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Александр Спрягайло.

"Этот красавец достоин отдельной фотосессии. Тюльпан дубравный Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Красная книга Украины”, - написал заведующий кафедрой.

Добавил, что цветы сфотографировал в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей 4 апреля.

Тюльпан дубравный распространен в лесостепной и степной зонах на правобережной и левобережной Украине. Растут в пойменных дубравах, байрачных лесах, кустарниках. Цветет в апреле–мае, плодоносит в июне.

Как писали RegioNews ранее, в киевском ботаническом саду имени Фомина возле метро "Университет" зацвели многие растения.


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