В Черкасской области заметили краснокнижные тюльпаны: фото
В пограничной с Кировоградской областью районе Черкасской области на фото зафиксировали, как цветут тюльпаны, которые занесены в "Красную книгу”
В пограничной с Кировоградской областью районе Черкасской области на фото зафиксировали, как цветут тюльпаны, которые занесены в "Красную книгу”
Снимки опубликовал на личной Facebook-странице заведующий кафедрой биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Александр Спрягайло.
"Этот красавец достоин отдельной фотосессии. Тюльпан дубравный Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Красная книга Украины”, - написал заведующий кафедрой.
Добавил, что цветы сфотографировал в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей 4 апреля.
Тюльпан дубравный распространен в лесостепной и степной зонах на правобережной и левобережной Украине. Растут в пойменных дубравах, байрачных лесах, кустарниках. Цветет в апреле–мае, плодоносит в июне.
Как писали RegioNews ранее, в киевском ботаническом саду имени Фомина возле метро "Университет" зацвели многие растения.
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