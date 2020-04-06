В Черкасской области заметили краснокнижные тюльпаны: фото

В пограничной с Кировоградской областью районе Черкасской области на фото зафиксировали, как цветут тюльпаны, которые занесены в "Красную книгу”

Фото:depositphotos

В пограничной с Кировоградской областью районе Черкасской области на фото зафиксировали, как цветут тюльпаны, которые занесены в "Красную книгу”

Снимки опубликовал на личной Facebook-странице заведующий кафедрой биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Александр Спрягайло. "Этот красавец достоин отдельной фотосессии. Тюльпан дубравный Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Красная книга Украины”, - написал заведующий кафедрой. Добавил, что цветы сфотографировал в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей 4 апреля. Тюльпан дубравный распространен в лесостепной и степной зонах на правобережной и левобережной Украине. Растут в пойменных дубравах, байрачных лесах, кустарниках. Цветет в апреле–мае, плодоносит в июне. Как писали RegioNews ранее, в киевском ботаническом саду имени Фомина возле метро "Университет" зацвели многие растения.

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