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19 октября 2026, 17:15

В Хмельницком повредили два автомобиля: полиция ищет очевидцев

19 октября 2026, 17:15
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Фото иллюстративное
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В Хмельницком повредили два автомобиля - Nissan Juke и Mitsubishi ASX. Полиция просит очевидцев и всех, кто владеет информацией об обстоятельствах происшествия, помочь установить, что произошло

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

Первый случай произошел на улице Свободы у дома № 19. Автомобиль Nissan Juke повредили в период с 19:30 13 октября до 08:40 14 октября.

Второй случай зафиксировали на улице Ивана Пулюя у дома № 5. Там повредили Mitsubishi ASX в период с 17:00 16 октября до 12:20 17 октября.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции призывает очевидцев или людей, имеющих любую информацию об этих событиях, звонить по телефону на линию 102 или 112.

Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения автомобилей.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков.

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