На Буковині ухилянтам продавали "шлях за кордон" за 3,5 тисячі

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Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Двоє 23-річних місцевих жителів організували схему. Вони знайшли "клієнта", який хотів виїхати за кордон. Зловмисники організували чоловіку переправлення до Румунії поза встановленими пунктами пропуску. За свої "послуги" вони просили 3 500 доларів.

Зловмисників затримали під час перевезення чоловіка до лінії розмежування державного кордону. Тепер їм загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.