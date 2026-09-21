На Буковині ухилянтам продавали "шлях за кордон" за 3,5 тисячі
На Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організаторами виявились місцеві хлопці
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Двоє 23-річних місцевих жителів організували схему. Вони знайшли "клієнта", який хотів виїхати за кордон. Зловмисники організували чоловіку переправлення до Румунії поза встановленими пунктами пропуску. За свої "послуги" вони просили 3 500 доларів.
Зловмисників затримали під час перевезення чоловіка до лінії розмежування державного кордону. Тепер їм загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.