На Буковині жінка хотіла грошову допомогу, а в результаті віддала заощадження аферистам

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На Буковині аферисти вкрали у людей понад 100 тисяч. Правоохоронці попереджають про схеми шахраїв

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

51-річна жителька Чернівців отримала у месенджері повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Вона перейшла за посиланням, ввела персональні дані. Після цього з її банківських карток аферисти перерахували понад 60 тисяч гривень.

Також жертвою шахрайства стала 18-річна дівчина. До неї зателефонував чоловік, який представився працівником одного з банків. Він дізнався у неї її персональні дані. Після цього шахрай оформив на ім’я дівчини розстрочку та здійснив покупки в ювелірних магазинах на суму майже 52 тисячі гривень.

Правоохоронці радять:

ігноруйте публікації з посиланнями в соціальних мережах та месенджерах щодо отримання будь-якої благодійної допомоги. З високою ймовірністю вони можуть бути фейковими;

дізнавшись про можливість отримати фінансову виплату чи подарунок – перевірте отриману інформацію на офіційному сайті установи чи організації;

отримали дзвінок від працівника банку – будьте пильні та не розголошуйте конфіденційну інформацію про ваш банківський рахунок;

не розголошуйте відомості, що дозволяють отримати доступ до ваших рахунків (пін-код, CVV-код, а також цифрові паролі, що надходять на ваш телефон тощо), ні у телефонному режимі, ані на сумнівних сайтах.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.