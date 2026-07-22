На Буковине аферисты украли у людей сотни тысяч - украинцев предупредили о схеме

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Правоохранители призывают граждан быть бдительными. На Буковине аферисты воспользовались популярной схемой и выманили деньги из людей

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

58-летняя женщина получила звонок от незнакомца, представившегося адвокатом. Он предложил ей правовую помощь. Женщина поверила и перечислила 180 тысяч гривен. Однако после этого аферист перестал выходить на связь.

47-летний житель Черновцов тоже стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Под предлогом защиты банковского счета он узнал у буковинца конфиденциальную информацию. Впоследствии с карты мужчины исчезли более 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.