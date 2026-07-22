На Буковине аферисты украли у людей сотни тысяч - украинцев предупредили о схеме
Правоохранители призывают граждан быть бдительными. На Буковине аферисты воспользовались популярной схемой и выманили деньги из людей
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
58-летняя женщина получила звонок от незнакомца, представившегося адвокатом. Он предложил ей правовую помощь. Женщина поверила и перечислила 180 тысяч гривен. Однако после этого аферист перестал выходить на связь.
47-летний житель Черновцов тоже стал жертвой мошенничества. Ему позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Под предлогом защиты банковского счета он узнал у буковинца конфиденциальную информацию. Впоследствии с карты мужчины исчезли более 20 тысяч гривен.
Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста. Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.