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22 июля 2026, 14:37

За российскую музыку в заведениях могут штрафовать до 170 тысяч гривен

22 июля 2026, 14:37
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15430, который предлагает запретить использование российской музыки в заведениях обслуживания – магазинах, кафе, ресторанах и других местах, где обслуживают клиентов

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Речь идет о песнях, фонограммах, видеограммах и музыкальных клипах на языке государства-агрессора.

Авторы документа хотят ввести контроль над соблюдением этих правил и внести соответствующие изменения в закон о государственном языке. По их словам, действующие штрафы за такие нарушения слишком малы, поэтому предлагают усилить ответственность.

На практике к нарушителям применяется статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая штраф от 17 до 170 гривен.

В случае принятия законопроекта за первое нарушение может грозить штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен. За повторное нарушение – от 17 до 85 тысяч гривен, а за третье и последующие – от 85 до 170 тысяч гривен.

Контролировать выполнение требований должен уполномоченный по защите государственного языка или его представители.

Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за другие нарушения речевых правил в сфере обслуживания.

Напомним, в поселке Затока в Одесской области мужчина напал на действующего военного и ветерана АТО после замечания из-за включенной российской музыки. Нападение произошло 4 июля на территории одной из гостиниц.

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Украина война ВР российская музыка штраф законопроект
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