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22 липня 2026, 13:55

На Буковині аферисти вкрали в людей сотні тисяч - українців попередили про схему

22 липня 2026, 13:55
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці закликають громадян бути пильними. На Буковині аферисти скористались популярною схемою та виманили гроші з людей

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

58-річна жінка отримала дзвінок від незнайомця, який представився адвокатом. Він запропонував їй правову допомогу. Жінка повірила та перерахувала йому 180 тисяч гривень. Проте після цього аферист перестав виходити на зв'язок.

47-річний житель Чернівців теж став жертвою шахрайства. Йому зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Під приводом нібито захисту банківського рахунку він дізнався у буковинця конфіденційну інформацію. Згодом з картки чоловіка зникли понад 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

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