Взрывы в Крыму: в Ялте и Алуште возникли пожары на электроподстанциях

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Во временно оккупированном Крыму в ночь на 22 июля после атаки беспилотников зафиксировали пожары на нескольких электроподстанциях в Ялте и Алуште

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", сообщает RegioNews.

Отмечается, что в Ялте повреждена электроподстанция 110/10 кВ "Массандра", где зафиксированы признаки пожара. Также после ночных взрывов возник пожар на подстанции 110 кВ "Дарсан".

Отмечается, что в Ялте около 3:30 исчезло электроснабжение.

В Алуште очаги возгорания зафиксировали в районе подстанции 110/10 кВ "Лучистое", расположенной вблизи очистных сооружений за городом. Также сообщается о повреждении электроподстанции 110 кВ "Алушта" по улице Октябрьской.

Напомним, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью 19 июля нанесли поражение по 13 электроподстанциям, в том числе восьми – во временно оккупированном Крыму, и четырех плавсредствах теневого флота Российской Федерации в Черном море.