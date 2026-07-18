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18 липня 2026, 16:49

Зникнення 8-річного хлопчика у Чернівцях: дитину знайшли мертвою у річці

18 липня 2026, 16:49
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Фото: Національна поліція
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У Чернівцях припинили пошуки 8-річного Лопанчука Ігоря Ігоровича, який зник після того, як вийшов із дому та не повернувся

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Тіло хлопчика знайшли у суботу, 18 липня, під час пошукової операції у річці Прут.

Наразі тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточні обставини трагедії.

До операції залучали співробітників поліції Буковини, Національної гвардії України, рятувальників, кінологів, волонтерів та небайдужих громадян.

Фахівці перевіряли можливі маршрути пересування дитини, обстежували прилеглі території, аналізували записи з камер відеоспостереження та використовували безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення 8-річного жителя Чернівців надійшло до поліції вночі 17 липня. Відтоді правоохоронці проводили безперервні комплексні пошуки.

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