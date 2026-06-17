У Чернівцях судитимуть банду шахраїв, що ошукали сотні громадян Казахстану

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та сімох учасників злочинної організації, які ошукали громадян Республіки Казахстан на понад 30,5 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у Чернівцях майже рік діяв шахрайський call-центр. Його оператори, видаючи себе за працівників Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану, переконували громадян переказувати заощадження на нібито”безпечні рахунки”. Внаслідок цієї схеми постраждали 114 громадян Казахстану.

Слідство встановило, що організатор схеми залучив сімох спільників, налагодив роботу call-центру та розподілив між ними ролі.

Дзвінки здійснювалися за заздалегідь підготовленими сценаріями: потерпілим повідомляли про нібито загрозу втрати коштів або використання їхніх рахунків у незаконних операціях і схиляли до термінового переказу грошей на інші рахунки.

Для посилення довіри обвинувачені використовували персональні дані громадян Казахстану, сучасні засоби зв’язку та методи психологічного впливу. Координація їхніх дій відбувалася через закриті Telegram-чати, де зберігалися дані потерпілих, розподілялися завдання та фіксувалися результати роботи.

Діяльність call-центру припинено у вересні 2025 року. Шахрайський офіс викрили прокурори спільно з працівниками поліції у взаємодії з кіберполіцією Республіки Казахстан.

Організатор та четверо обвинувачених перебувають під вартою. Щодо інших фігурантів застосовано запобіжні заходи, зокрема домашній арешт та тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, що на Буковині пенсіонерка стала жертвою шахрайства. Все почалось з повідомлення у соцмережі.