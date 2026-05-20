20 мая 2026, 17:45

В Киеве фейковые благотворительные фонды зарабатывали на ухилянтах

Фото: СБУ
В Киевской области правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Оказалось, что злоумышленники за деньги бронировали ухилянцев и переправляли их за границу

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

Как выяснили правоохранители, схему организовали два руководителя местных благотворительных фондов и их сообщник – безработный житель столицы, который искал клиентов. За 16 тысяч долларов они предлагали несколько вариантов уклониться от мобилизации.

Один из способов – фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры с последующим получением отсрочки от призыва. Другой вариант – организация побега уклонянтов через западную границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Организаторы схемы привлекли "проводников" в приграничных регионах, хорошо знающих горную местность. Злоумышленников задержали "на горячем" после получения денег. Теперь им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества

Напомним, СБУ, ДБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи "тыловых" должностей в армии. Подозрения получили командиры в разных областях. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

