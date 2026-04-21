На Буковині жінка віддала аферистам останні гроші - українців попередили про схему

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

20 квітня до правоохоронців звернулась 43-річна жінка. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником одного з банків. Шахрай увійшов у довіру та переконав жінку в тому, що хтось нібито намагається зняти гроші з її картки. Згодом він вмовив жінку перерахувати на невідомий номер 80 тисяч гривень.

"За фактом незаконного заволодіння коштами жінки слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали українців про чергову схему аферистів. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито фінансову допомогу. Аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.