На Буковине люди перечислили аферистам десятки тысяч: в полиции предупреждают о схеме

В Буковине правоохранители расследуют новые случаи мошенничеств. Одна из потерпевших перечислила аферистам более 100 тысяч

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

64-летняя жительница села Раскопинцы рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что ее дочь якобы задержали и предложили "решить проблему". Женщина перечислила мошеннику 130 тысяч гривен.

63-летняя жительница Черновцов получила звонок от якобы работника банка. Для якобы "хранения средств" он убедил ее перечислить на чужие счета 129 тысяч гривен.

26-летняя жительница Черновцов тоже стала жертвой аферистов. Псевдобанкир убедил его перечислить ему 20 тысяч гривен.

"Сведения об указанных фактах полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся досудебные расследования", - сообщили в полиции.

