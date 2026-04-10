10 апреля 2026, 23:35

На Буковине люди перечислили аферистам десятки тысяч: в полиции предупреждают о схеме

10 апреля 2026, 23:35
Фото: Национальная полиция
В Буковине правоохранители расследуют новые случаи мошенничеств. Одна из потерпевших перечислила аферистам более 100 тысяч

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

64-летняя жительница села Раскопинцы рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что ее дочь якобы задержали и предложили "решить проблему". Женщина перечислила мошеннику 130 тысяч гривен.

63-летняя жительница Черновцов получила звонок от якобы работника банка. Для якобы "хранения средств" он убедил ее перечислить на чужие счета 129 тысяч гривен.

26-летняя жительница Черновцов тоже стала жертвой аферистов. Псевдобанкир убедил его перечислить ему 20 тысяч гривен.

"Сведения об указанных фактах полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся досудебные расследования", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Мужчина потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.

