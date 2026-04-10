10 квітня 2026, 23:35

На Буковині люди перерахували аферистам десятки тисяч: у поліції попереджають про схему

На Буковині правоохоронці розслідують нові випадки шахрайств. Одна з потерпілих перерахувала аферистам понад 100 тисяч

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

64-річна жителька села Розкопинці розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником правоохоронних органів. Він заявив, що її доньку нібито затримали та запропонували "вирішити проблему". Жінка перерахувала шахраю 130 тисяч гривень.

63-річна жителька Чернівців отримала дзвінок від нібито працівника банку. Для нібито "збереження коштів" він переконав її перерахувати на чужі рахунки 129 тисяч гривень.

26-річна жителька Чернівців теж стала жертвою аферистів. Псевдобанкір переконав її перерахувати йому 20 тисяч гривень.

"Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

