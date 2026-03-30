Военные на рынке и СТО вместо службы: ГБР разоблачило скандальную схему в Черновцах

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику Черновицкого военного госпиталя, а также двум военнослужащим, которые вместо службы занимались гражданскими работами

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо разрешало отдельным военным не выполнять служебные обязанности и заниматься собственными делами, договариваясь через знакомых или родственников.

Проверяется также информация о возможной оплате за такую "лояльность".

Двое военных фактически не проходили службу: один торговал женскими платками на рынке, связанном с окружением командира госпиталя, другой работал на СТО.

Двое военных подозреваются в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а начальник госпиталя – в содействии этому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, проверяют причастность других военнослужащих.

