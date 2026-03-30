Військові на ринку та СТО замість служби: ДБР викрило скандальну схему в Чернівцях

Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику Чернівецького військового госпіталю, а також двом військовослужбовцям, які замість служби займалися цивільними роботами

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець дозволяв окремим військовим не виконувати службові обов'язки та займатися власними справами, домовляючись через знайомих або родичів.

Перевіряється також інформація про можливу оплату за таку "лояльність".

Двоє військових фактично не проходили службу: один торгував жіночими хустками на ринку, пов'язаному з оточенням командира госпіталю, інший — працював на СТО.

Двоє військових підозрюються в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а начальник госпіталю – у сприянні цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, перевіряють причетність інших військовослужбовців.

