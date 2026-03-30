30 березня 2026, 11:44

Військові на ринку та СТО замість служби: ДБР викрило скандальну схему в Чернівцях

Фото: ДБР
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику Чернівецького військового госпіталю, а також двом військовослужбовцям, які замість служби займалися цивільними роботами

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець дозволяв окремим військовим не виконувати службові обов'язки та займатися власними справами, домовляючись через знайомих або родичів.

Перевіряється також інформація про можливу оплату за таку "лояльність".

Двоє військових фактично не проходили службу: один торгував жіночими хустками на ринку, пов'язаному з оточенням командира госпіталю, інший — працював на СТО.

Двоє військових підозрюються в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а начальник госпіталю – у сприянні цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, перевіряють причетність інших військовослужбовців.

Нагадаємо, правоохоронці викрили командира військової частини ЗСУ, який залучав підлеглих до ремонтних робіт у житлі родичів. За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
