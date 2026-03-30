Фото: ГБР

ГБР завершило расследование в отношении заместителя начальника штаба одной из воинских частей Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Действия офицера квалифицированы как превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2026 года во время утреннего построения между офицером и подчиненными произошел конфликт. В ответ он приказал пяти солдатам стать на колени и стал их бить руками и ногами по голове, лицу и телу, унижая в присутствии других военных.

В результате трое военных получили травмы, один из них – тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и переломы ребер.