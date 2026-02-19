На всех дорогах государственного значения отменено ограничение движения

Иллюстративное фото: Служба автомобильных дорог

На всех дорогах государственного значения отменены ограничения, введенные ранее из-за усложнения погодных условий и повышения уровня воды

Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, передает RegioNews.

Отменены ограничения на проезд транспорта в следующих областях:

Полтавская область

Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (км 130+438 – км 176+159) – от примыкания к трассе М-03 (Киев – Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава – Александрия)

Одесская область

М-15 Одесса – Рени (км 11+920 – 308+000)

Сумская область

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка (км 202+872 – км 296+280, г. Ромны – г. Сумы)

Н-12 Сумы – Полтава (км 10+809 – км 73+690, г. Сумы – г. Ахтырка)

Н-12-1 Объезд г. Сумы (км 0+000 – км 19+045)

Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы (км 36+080 – км 153+693, г. Конотоп – г. Сумы)

Т-19-04 Белополье – Терны – Липовая Долина (км 31+475 – км 49+403, с. Терны – с. Недригайлов)

Т-19-13 Ромны – Липовая Долина – Тростянец – Мезеновка (км 5+134 – км 35+222, г. Ромны – с. Липовая Долина)

Р-44 Сумы – Путивль – Глухов (км 77+242 – км 91+642, с. Чумаково – г. Путивль)

М-02 Копти – Глухов – Бачевск (км 144+993 – км 208+000, граница Черниговской области – с. Береза)

Движение транспорта на этих участках возобновлено без ограничений.

Напомним, в четверг, 19 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий –снег, метели и гололедица. Гололедица (и уровень опасности, желтый) будет на дорогах всех регионов, кроме юго-востока и Закарпатья.