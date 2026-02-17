В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области суд избрал меру пресечения 46-летнему жителю поселка Клевань, которого подозревают в дезертирстве и стрельбе во время проведения обыска

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Мужчина будет находиться под стражей в течение 60 суток без возможности внесения залога.

По данным следствия, в ходе обыска фигурант открыл огонь в сторону правоохранителей. В рамках досудебного расследования ему инкриминируют сразу четыре статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 345 – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

ч. 1 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

ч. 5 ст. 407 – самовольное оставление воинской части (дезертирство).

Продолжаются необходимые следственные действия. В случае доказательства вины подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 49-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть, угнал с территории полигона авто и скрывался от следствия. 14 февраля правоохранители прибыли в его дом. Однако мужчина сразу из окна дома стал стрелять в сторону полицейских.