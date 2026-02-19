Стало известно, почему заболели депутаты ВР: результаты проверки

Иллюстративное фото: Associated Press

Заболевания народных депутатов и работников Аппарата Верховной Рады не связаны с питанием в парламентской столовой

Об этом сообщила пресс-служба ВР, передает RegioNews.

К такому выводу пришел Центр превентивной медицины Государственного управления делами по результатам расследования.

После сообщений о возможном отравлении Аппарат Верховной Рады инициировал проверку с привлечением профильных специалистов. Были обследованы столовая, персонал, продукты питания, процесс приготовления блюд, а также проведены лабораторные исследования питьевой воды.

К проверке присоединились специалисты киевских городских и областных центров контроля и профилактики болезней Минздрава.

По результатам ПЦР-исследования у больных обнаружили норовирус – острую инфекцию, которая часто распространяется в закрытых помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

В Аппарате Верховной Рады сообщили, что приняли дополнительные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, на прошлой неделе в Верховной Раде зафиксировали массовое ухудшение самочувствия среди народных депутатов. Одновременно заболели более 38 парламентариев.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что 12 февраля в сессионном зале зарегистрировали около 200 голосов за минимально необходимые 226, поэтому заседание досрочно закрыли. Следующая пленарная неделя должна начаться 24 февраля.