19 февраля 2026, 09:58

На Львовщине простились с экипажем Ми-24, погибшим во время боевого задания

19 февраля 2026, 09:58
Фото: Львовская ОВА
В среду, 18 февраля, Львовщина провела в последний путь защитников 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что военнослужащие погибли во время крушения вертолета Ми-24 17 декабря 2025 во время выполнения боевого задания.

"Это непоправимая потеря для нашей авиации, для всей страны и, прежде всего, для семей. Искренние соболезнования семьям, осиротевшим. Эти воины до последнего оставались преданными присяге и героически исполнили свой долг перед украинским народом. Глубокое уважение и вечная память", – начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Среди погибших:

  • Александр Шемет, 55 лет, родом из Корюковки Черниговской области, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки, Герой Украины, награжден орденом "Золотая Звезда", орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени. Похоронили во Львове.
  • Дмитрий Попадюк, 28 лет, бортовой авиационный техник, награжденный орденом "За мужество" III степени, похоронен в селе Калинов Самборского района.
  • Игорь Тоганчин, 56 лет, старший воздушный стрелок вертолетного звена, похоронен в селе Корналовичи Самборского района.
  • Ярослав Сачик, 25 лет, штурман-летчик, награжденный орденом "За мужество" III степени, похоронят 19 февраля в родном городе Луцк.

Напомним, 18 декабря 2025 года на фронте погиб экипаж украинского Ми-24. В бригаде назвали это событие непоправимой потерей для авиации и страны, однако не раскрывали имена погибших и детали инцидента.

Впоследствии стало известно, что командиром экипажа вертолета Ми-24, потерпевшего крушение во время выполнения боевого задания, был уроженец Черниговщины, Герой Украины Александр Шемет.

