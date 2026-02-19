15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
19 лютого 2026, 11:14

Стрілянина на Буковині: цивільні заблокували авто поліції

19 лютого 2026, 11:14
Скриншот із відео
Сьогодні, 19 лютого, у селі Мамалига Чернівецької області поліція намагалася затримати 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення військової служби. Під час операції сталася сутичка з місцевими жителями

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що група громадян блокувала службовий автомобіль та чинила активний опір законним вимогам правоохоронців.

У відповідь працівник спецпідрозділу поліції здійснив попереджувальні постріли в повітря. Ніхто не постраждав.

У мережі опубліковали ще одне відео події: видно, як чоловік із вилами пробиває колеса службового авто, після чого починається бійка.

Керівництво ГУНП у Чернівецькій області розпочало службову перевірку та надасть правову оцінку діям громадян, які перешкоджали роботі поліції.

Правоохоронці наголосили, що застосовані постріли були попереджувальними та спрямовані на забезпечення безпеки під час виконання службових завдань.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі.

