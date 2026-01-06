Фото: ГПСУ

Вечером 4 января пограничники получили информацию от Нацполиции о потере мужчиной ориентировки в Карпатах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Неизвестный мужчина обратился по телефону на спецлинию и сообщил, что находится в горах Верховинского района Ивано-Франковской области, не может самостоятельно передвигаться и просит о помощи.

Поисковая операция продолжалась около 12 часов. Под утро пограничники вместе со спасателями ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину – он просто лежал на снегу среди леса.

Ослабленному мужчине помогли спуститься с горы. Его доставили в пограничное подразделение, где напоили горячим чаем, дали еду и возможность согреться.

Как выяснилось, 30-летний "турист" из Днепропетровщины планировал незаконно пересечь границу с Румынией. Он бродил по горам пять суток, но не рассчитал собственные силы и опасность горного маршрута.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили протокол по ст. 204-1. Теперь вместо Румынии "путешественника" ждет суд.

