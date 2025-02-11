На Буковине разоблачили схему нелегального ввоза авто якобы для нужд ВСУ

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В Черновицкой области разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Фигуранты подделывали письма-просьбы от имени благотворительных организаций, в которых указывали потребность в автомобилях для ВСУ. Таким образом дельцы избегали уплаты пошлин и налогов при импорте авто. Затем машины продавали за наличные.

В ходе обысков правоохранители изъяли 5 автомобилей, оформленных на благотворительные организации, документы, черновые записи, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить волонтеров за продажу автомобилей для военных.