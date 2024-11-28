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В суд передан обвинительный акт в отношении жителя села Веренчанка Черновицкого района за попытку убийства бывшей жены и тещи

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Так, 8 сентября этого года, пьяный 65-летний мужчина облил бензином и поджег двери и фасад дома бывшей тещи и гражданской жены. После совершенного – скрылся с места преступления.

В момент возгорания женщины были в доме. К счастью, им удалось самостоятельно ликвидировать пожар.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Хмельницкой области осудили мужчину, который убил отца, взорвав боевую гранату.