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11 апреля 2025, 09:17

В Черновцах от пневмонии скончался 11-летний мальчик: полиция возбудила уголовное дело

11 апреля 2025, 09:17
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иллюстративная фото: Unsplash
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Полицейские начали уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ранее, 4 апреля, в Черновцах в больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован 11-летний мальчик. Впоследствии он скончался в реанимации.

Полицейские выяснили, что мальчик с рождения тяжело болел. Семья на учете социальных служб не состоит.

Согласно предварительному заключению медиков, причиной смерти ребенка стала двусторонняя пневмония. Тело умершего направили на судмедэкспертизу для установления окончательной причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Отмечается, что мать также воспитывает 15-летнего сына. До принятия специалистами соответствующего решения он будет находиться под наблюдением бабушки.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области больной мальчик несколько дней был сам дома и умер. Матери ребенка объявили подозрение.

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Буковина смерть ребенка болезнь пневмония полиция
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