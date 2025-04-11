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11 квітня 2025, 09:17

У Чернівцях від пневмонії помер 11-річний хлопчик: поліція відкрила кримінальну справу

11 квітня 2025, 09:17
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ілюстративне фото: Unsplash
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Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Раніше, 4 квітня, у Чернівцях до лікарні у важкому стані був госпіталізований 11-річний хлопчик. Згодом він помер у реанімації.

Поліцейські з’ясували, що хлопець з народження важко хворів. Сім’я на обліку соціальних служб не перебуває.

Відповідно до попереднього висновку медиків причиною смерті дитини стала двобічна пневмонія. Тіло померлого направили на судмедекспертизу, для встановлення остаточної причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Зазначається, що матір також виховує 15-річного сина. До прийняття фахівцями відповідного рішення, він перебуватиме під наглядом бабусі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині хворий хлопчик кілька днів був сам вдома й помер. Матері дитини оголосили підозру.

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