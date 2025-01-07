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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Житель Черновицкого района за 6500 евро с человека организовал незаконную переправку в Молдову для трех мужчин призывного возраста – жителей Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областей от 25 до 27 лет. Впрочем, сбежать из Украины им не удалось.

В апреле прошлого года правоохранители обнаружили мужчин в багажном отсеке микроавтобуса, который направлялся к украинско-молдавской границе.

Переправителя приговорили к 7 годам тюрьмы.

Напомним, в Одессе будут судить сотрудника ТЦК, который за 4-7 тысяч долларов вносил в электронную базу "Оберег" ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу.