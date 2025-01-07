14:01  07 января
Шпионили за известными волонтерами и чиновниками: СБУ задержала агентов ФСБ
15:09  07 января
В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего еженедельную "дань" с перевозчика
13:12  07 января
В Карпатах сошла лавина
UA | RU
UA | RU
07 января 2025, 16:39

На Буковине отправили за решетку переправщика мужчин в Молдову

07 января 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Суд признал жителя Буковины виновным в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Житель Черновицкого района за 6500 евро с человека организовал незаконную переправку в Молдову для трех мужчин призывного возраста – жителей Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областей от 25 до 27 лет. Впрочем, сбежать из Украины им не удалось.

В апреле прошлого года правоохранители обнаружили мужчин в багажном отсеке микроавтобуса, который направлялся к украинско-молдавской границе.

Переправителя приговорили к 7 годам тюрьмы.

Напомним, в Одессе будут судить сотрудника ТЦК, который за 4-7 тысяч долларов вносил в электронную базу "Оберег" ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу.

Буковина суд приговор побег за границу побег от мобилизации
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Уроженку Луганщины будут судить за распространение информации об ВСУ
07 января 2025, 17:45
На надувном каяке за границу: в Одесской области задержали 26-летнего беглеца
07 января 2025, 17:41
Либо актуальный генплан, либо план пространственного развития. Громадам запретили использовать ДПТ для нового строительства
07 января 2025, 17:25
Куда вложить тысячу долларов, чтобы увеличить капитал: эксперты делятся идеями
07 января 2025, 17:20
Обстрелы в Херсонской области: двое погибших и почти два десятка раненых
07 января 2025, 17:18
В Украине будут заочно судить "депутатов ЛНР"
07 января 2025, 16:33
В Виннице минивэн врезался в грузовик: есть погибший
07 января 2025, 16:18
В Кировоградской области браконьеры незаконно выловили рыбы на полмиллиона гривен
07 января 2025, 16:04
Законопроект, дающий старт реформе жилищной политики, на финишной прямой. Что он изменит для украинцев
07 января 2025, 15:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »