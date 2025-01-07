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07 січня 2025, 16:39

На Буковині відправили за ґрати переправника чоловіків до Молдови

07 січня 2025, 16:39
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фото: прокуратура
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Суд визнав жителя Буковини винним у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Житель Чернівецького району за 6500 євро з людини організував незаконне переправлення до Молдови для трьох чоловіків призовного віку – жителів Чернівецької, Тернопільської та Харківської областей віком від 25 до 27 років. Втім, втекти з України їм не вдалося.

У квітні минулого року правоохоронці виявили чоловіків багажному відсіку мікроавтобуса, який прямував до українсько-молдовського кордону.

Переправника засудили до 7 років вʼязниці.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть співробітника ТЦК, який за 4-7 тисяч доларів вносив в електронну базу "Оберіг" неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

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